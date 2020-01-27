«Не бей брата Серба, Черногорец»: в Подгорице прошел многотысячный молебен

В столице Черногории прошел очередной массовый молебен перед Храмом Воскресения Христова в знак протеста против принятого властями закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», с помощью которого государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

Колонна из нескольких тысяч человек пришла к храму с транспарантом «Не бей брата Серба, Черногорец». Протестное шествие в Подгорице также было посвящено событиям 25 января в столичном районе Златица, когда черногорская полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ против молодежи, собравшейся защитить граффити цветов сербского флага, которое местные власти приказали закрасить.

После протестного шествия и молебна к собравшимся обратился Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который сказал, что благодаря Крестным ходам «Черногория и народ Черногории воскресают» и, «если мы страдаем, мы страдаем за справедливость и свободу, а не из ненависти».

Священнослужитель подчеркнул, что Крестные ходы должны быть лишены партийных и национальных особенностей, отметив, что многие полицейские просят его подтвердить аполитичность шествий, и он их понимает – «они зарабатывают на хлеб». Говоря о субботнем столкновении в Подгорице из-за нарисованного на стене сербского флага, Амфилохий спросил: «Кому мешает триколор, символизирующий свободу, равенство и братство?»

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 27.01.20

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