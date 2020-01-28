Традиционное сербское приветствие стало опасным в Черногории: националисты избили молодого серба

В Подгорице группа молодых людей избила сербского юношу. Поводом для нападения стал приветственный жест из трех пальцев в адрес болельщиков на церемонии встречи ватерполистов сборной Черногории, завоевавших бронзовые медали на чемпионате Европы, передает «Балканист.ру».
Из видео, которое опубликовано в социальных сетях, следует, что несколько человек бежит за парнем, валит его на землю и бьет ногами. Один из прохожих с черногорским флагом в руках попытался защитить лежащего, но хулиганы продолжили избиение.
Инцидент в Подгорице
Как указано в сообщении Управления полиции Подгорицы, в настоящее время ведется расследование и розыск виновных в избиении 19-летнего парня. Также сообщается, что молодой человек не получил серьезных травм в ходе нападения.
Агентство информационной безопасности Сербии (BIA) направит официальное письмо в Агентство национальной безопасности Черногории, в котором запросит всю информацию об этом инциденте Подгорице.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
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