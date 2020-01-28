«Движение сумасшедших, которое хочет свергнуть власть»: президент Черногории обрушился с жесткими обвинениями на православный протест

Участники акций протеста в Черногории, которые выступают за отмену закона о свободе вероисповедания, угрожающего изъятием святынь Сербской православной церкви, являются «движением сумасшедших». Такое заявление сделал президент Сербии Мило Джуканович, выступая на заседании Тиватского районного комитета правящей Демократической партии социалистов.

«Вам никто не запрещает ходить в церковь и крестить детей там, где вы хотите, но не позволяйте злоупотреблять своей свободой веры и быть использованными этим движением сумасшедших, которое хочет свергнуть власть в Черногории»,– заявил Джуканович, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как считает президент Черногории, причина митингов заключается в националистической идее создания «Великой Сербии». «Вместо того, чтобы усвоить уроки 90-х годов, спустя 30 лет эти идеи, толкаемые великосербским национализмом, снова всплыли на поверхность. Так Сербская православная церковь пытается влиять на жизнь в соседнем государстве, словно у себя дома», – заявил Джуканович и подчеркнул, что «Черногория будет давать этим усилиям жёсткий отпор.

По его словам, новый закон о свободе вероисповедания, принятый черногорским парламентом, не угрожает имуществу Сербской православной церкви. «Государство лишь намерено вернуть себе свое незаконно отнятое. И вокруг этого намерения ширятся манипуляции и ложь», – сказал президент Черногории.

Джуканович, который активно поддерживает деятельность раскольнической «Черногорской православной церкви» во главе с лишённым сана Мирашем Дедеичем, также отметил, что православное общество Черногории глубоко разобщено, и решить эту проблему может только «конструктивно настроенная церковь», поэтому государство ставит своей целью «обновление православия в Черногории».

«Мне кажется, что некоторые желают сербизации Черногории», – предположил он и добавил, что многие в регионе не смирились с суверенитетом Черногории и «далее мечтают перекроить Балканы, устроив Великую Сербию, Великую Албанию и Великую Хорватию, стерев с карты остальные государства».

Примечательно, что одновременно с выступлением Джуканович в Тивате перед однопартийцами, в соседней Будве прошел десятитысячный крестный ход, возглавляемый митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. «Этот народ пробудился, это движение из глубины души должны увидеть те, кто руководит страной», – заявил священнослужитель.

В Черногории уже месяц длятся самые массовые в истории страны протесты. Десятки тысяч людей выходят на улицы и принимают участие в крестных ходах, требуя отмены закона о свободе вероисповедания, угрожающего имуществу и землям черногорских епархий Сербской православной церкви.

Закон был принят в конце декабря прошлого года парламентом Черногории, где большинство депутатов принадлежит к правящей Демократической партии социалистов во главе с главой государства Мило Джукановичем.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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