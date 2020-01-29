В Черногории начались репрессии за публикации в соцсетях

В Черногории начались репрессии за публикации в социальных сетях. Полиция задержала 40-летнего Веско Пеяка из Никшича по подозрению в совершении преступления, «вызывающего панику и беспорядки», передает «Балканист.ру».

Как подчеркнули в полиции, публикация Пеяка под заголовком «Быть войне» «встревожила граждан». Генеральный государственный прокурор в Никшиче распорядился задержать автора поста на 72 часа.

В своей публикации в Facebook Пеяк, который является активистом неформальной группы «Альтернатива», прокомментировал недавние инциденты в Подгорице, когда болельщики сборной Черногории по водному поло напали на 19-летнего парня, показавшего им сербское православное приветствие – троеперстие, а также случаи забрасывания камнями колонны автомобилей с черногорскими флагами.

В комментарии к публикации об инцидентах Пеяк выразил мнение, что эти события подтверждают опасения, что «будет война». Как считает активист, правящая Демократическая партия социалистов, благодаря депутатам которой в парламенте Черногории был принят скандальный антицерковный закон, «хочет втянуть людей в войну». «Вы хотите войну? Она будет у вас», – заключил Пеяк в Facebook.

Комментируя задержание активиста, представитель группы «Альтернатива» Никола Безмаревич заявил в интервью СМИ, что случившееся является «посягательством на свободу мысли».

В Совете по гражданскому контролю за работой полиции отметили, что действия полиции в данном случае были «законными и согласованными с прокуратурой».

В последние несколько недель с момента принятия закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин» и после начала массовых протестов в Черногории за публикации в социальных сетях было задержано несколько граждан «по подозрению в причастности к деяниям, способствующим возникновению паники и беспорядкам».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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