Политические репрессии в Черногории: задержана мать известного оппозиционера

Сегодня утром в Черногории полиция задержала мать лидера оппозиционного «Демократического фронта» Милана Кнежевича. Политик, который более десяти лет активно борется с режимом Мило Джукановича, в этот момент находился в Белграде, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские СМИ.

Как сообщается, учительница на пенсии Ратка Кнежевич находилась дома со своим племянником Гораном, когда в пять утра к ним ворвалась черногорская полиция с обыском, после чего пожилая женщина была задержана.

СМИ предполагают, что власти воспользовались отсутствием оппозиционера, чтобы устроить задержание его родных. Сам политик не знает, в чем причина задержания его матери, но считает, что случившееся может быть связано с участием в митингах против закона, направленного против Сербской православной церкви. «Я не знаю причину ареста, она ни в чем не виновата, знаю только, что она участвовала в молебнах и крестных ходах против закона о свободе вероисповедания», – сказал Кнежевич журналистам.

Напомним, в Черногории второй месяц продолжаются массовые митинги, молебны и крестные ходы против принятого черногорским парламентом в конце декабря закона о свободе вероисповедания, который передаёт государству права собственности на имущество и земли черногорских епархий Сербской православной церкви.

«Власти не могут простить народу молебны и крестные ходы, которые охватили всю Черногорию. Но мы не сдадимся в нашей борьбе! Все, что они сделали с моей матерью и нашими соотечественниками, могут смело делать со мной прямо на пограничном переходе», – заявил Кнежевич, который в эти минуты возвращается в Подгорицу.

Милан Кнежевич известен тем, что возглавлял массовые протесты против вступления Черногории в НАТО. В прошлом году власти обвинили политика в сговоре с Россией при попытке госпереворота в Черногории.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 31.01.20

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