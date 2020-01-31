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Пятница, 31 января 2020, 16:43 мск

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В Болгарии осквернили памятник советскому солдату-освободителю

Фото: bnr.bg

В болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник советскому солдату-освободителю «Алеша». Скульптуру облили красной краской и нанесли надписи «Мы не забудем», «Мы не простим».

Как передает Болгарское национальное радио, в городской администрации заверили, что работы по очистке монумента будут проведены в кратчайшие сроки. При этом планируется установить камеры видеонаблюдения, после чего, как считают в мэрии Пловидива, подобные инциденты прекратятся.

Пловдив, служба информации РИА «Новый День»

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