Полиция Черногории готова встать на сторону протестующих: власти планируют провокацию

Черногорские власти готовят провокации против участников массовых протестов, выступающих за отмену закона, направленного на конфискацию имущества и святынь Сербской православной церкви. Об этом заявил лидер оппозиционной коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич, которого президент страны Мило Джуканович накануне обвинил в «использовании народных протестов для подготовки госпереворота».

Политик обратил внимание на решение МВД Черногории, которые накануне заявило об отказе обеспечивать порядок по время крестных ходов и молебнов, а ответственность за возможные происшествия полностью ляжет на организаторов протеста. «Решение было принято отнюдь не директором черногорской полиции, а лично Мило Джукановичем. Он больше не доверяет рядовым полицейским, которые работают на митингах, охраняют порядок, регулируют потоки. Он не доверяет тем, кто смотрит в глаза нашим священникам и верующим. Он боится полицейских, чьи семьи тоже участвуют в крестных ходах. Он подозревает, что полиция готова встать на сторону народа, ведь такие случаи уже были. Этим решением он пытается разделить полицию и народ, ведь правоохранители находятся в шаге от того, чтобы взять иконы в руки и встать рядом с верующими», – пояснил Мандич в комментарии порталу «Балканист.ру».

Крестные ходы, которые проходят по всей Черногории и собирают по 200 тысяч граждан, лидер «Демократического фронта» сравнил с масштабным движением «Бессмертный полк». «Черногорские шествия можно сравнить с «Бессмертным полком» в России с той лишь разницей, что черногорские сербы носят не фотографии родных, а иконы святых покровителей и фотографии храмов и монастырей, которые защищают», – подчеркнул Мандич.

Как считает политик, в этой ситуации режим «последнего европейского диктатора» попытается «запугать верующих, выходящих на крестные ходы». «Люди могут подумать, что без охраны полиции возможны инциденты. Мило Джуканович и в самом деле планирует провокацию, чтобы потом обвинить во всем Сербскую православную церковь и возложить на неё ответственность за произошедшее»,– прогнозирует Мандич.

Напомним, накануне Мило Джуканович в интервью черногорскому телевидению прямо заявил, что Сербская православная церковь несет ответственность за народное возмущение. В таких условиях лидер «Демократического фронта» обратился к верующим Черногории с призывом не сдаваться. «Сегодня вечером, когда начнется очередной крестный ход и молебен в Подгорице, мы увидим, как будут развиваться события и к чему приведёт отказ полиции выполнять свою работу, за которую народ платит из своего кармана. Сейчас самое важное не бояться и продолжать нашу мирную и достойную борьбу против антинародного закона о свободе вероисповедания. Я обращаюсь ко всем верующим, – особенно к тем, кто сомневался, присоединяться ли к нашим протестам, – сегодня вечером и в воскресенье придите поддержать нашу церковь и наши святыни», – призвал Мандич.

Сегодня вечером, 6 февраля, в столице Черногории у храма Воскресения Христова запланирован молебен, после которого православные верующие намерены пройти крестным ходом по улицам города.

Подгорица, Анастасия Смирнова

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