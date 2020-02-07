Провокация: власти Черногории подключили коронавирус к борьбе против православного духовенства

В Черногории начались провокации против организаторов массовых протестов против изъятия в пользу государства имущества и святынь местных епархий Сербской православной церкви (СПЦ). В СМИ вброшена информация, что двое священников митрополии Черногорско-Приморской СПЦ находятся на карантине по подозрению в заражении китайским коронавирусом.

«Священники, вернувшиеся из Китая, где путешествовали в качестве туристов, сейчас находятся в монастыре Дайбабе, а вернее в его части, отведенной под карантин, из-за подозрений в заражении коронавирусом», – сообщает черногорский портал «Актуелно».

Авторы статьи признаются, что не смогли добиться подтверждения этой информации в митрополии, но в опубликованном тексте про заболевших священников утверждают, что сведения о зараженных церковь попросту скрывает, чтобы не распространять панику «в сезон молебнов и крестных ходов».

Эту информацию проверил оппозиционный портал in4s.net, корреспонденты которого связались Черногорско-Приморской митрополией, которая опровергла слухи о заражении священников. Как отмечается в публикации, подобная информация, появившаяся прежде всего в лояльных действующей власти СМИ, направлена на создание паники в рядах верующих, которые каждый четверг и воскресенье принимают участие в протестных крестных ходах и молебнах, требуя отозвать закон о свободе вероисповедания, предполагающий конфискацию с пользу государства собственности на церковные земли и имущество.

Как пишет in4s.net, охват протестов и их массовость, «словно кость в горле у режима Мило Джукановича, который готов любыми способами остановить народное возмущение».

Напомним, на прошлой неделе в митингах и молебнах приняло участие свыше 200 тысяч православных верующих при общей численности граждан Черногории в 630 тысяч человек.

Накануне митрополит Черногорско-Приморскиий Амфилохий обвинил режим Мило Джукановича в эскалации ненависти между черногорцами и взращивании «семя зла и братоубийства, посеянное во время Второй Мировой войны».

Подгорица, Катарина Лане

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