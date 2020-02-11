НАТО отказывается вмешиваться в черногорский религиозный конфликт

Североатлантический альянс отказался вмешиваться во внутренние дела Черногории в связи с масштабным внутриполитическим кризисом, который связан с массовыми протестами православных верующих против возможного изъятия имущества и святынь черногорских епархий Сербской православной церкви, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, попытки Черногории навязать НАТО более активное участие во внутренних делах страны были отвергнуты с формулировкой, что «альянс не будет реагировать на религиозные вопросы».

Ранее министр обороны Черногории заявил в интервью черногорскому изданию «Победа», что «эксперты Альянса относятся к Черногории как к равноправному члену НАТО, и она в любой момент может рассчитывать на поддержку стран-участниц военного блока». При этом Бошкович обвинил Белград о вмешательстве во внутренние дела Черногории, которая «является свидетелем беспрецедентных и интенсивных атак» со стороны Сербии, поддерживаемых «радикальными элементами на местной политической и религиозной арене».

В Белграде вмешательство Сербии во внутренние дела Черногории категорически опровергли. В частности, президент Сербии Александр Вучич заявил, что озабочен, прежде всего, безопасностью соотечественников. «Сербия хочет иметь хорошие отношения с Черногорией. Мы никого нигде не свергаем, но вы не можете затыкать нам рот и говорить о том, что мы не имеем права интересоваться положением сербского народа и наших святынь», – подчеркнул сербский лидер.

«Гибриды семян кукурузы будут единственной гибридной угрозой, которая поступает в Черногорию из Сербии», – иронично прокомментировал обвинения сербский министр обороны Александр Вулин.

Напомним, 27 декабря 2019 года черногорский парламент большинством голосов принял скандальный закон о свободе вероисповедания, согласно которому права собственности на имущество и земли черногорских епархий Сербской православной церкви переходят к государству. Весь депутатский корпус оппозиционного «Демократического фронта», выступившего против принятия закона, был выведен из здания парламента и арестован полицией. Эти события возмутили общественность, которая с тех пор не прекращает выходить на протесты, митинги, крестные ходы и молебны с требованиями отменить закон.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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