«Другого пути нет»: лидер сербов Боснии объявил о начале «РС-экзит»

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик объявил о начале процесса выхода Республики Сербской и состава Боснии и Герцеговины (БиГ). «Прощай БиГ, добро пожаловать РС-экзит», – заявил политик на специальной сессии Народного собрания Республики Сербской.

Додик отметил, что «Республика Сербская и сербский народ не имеют никаких шансов в БиГ, потому что они рассматриваются как категория населения, которую Сараево и боснийцы не принимают, ненавидят и хотят уничтожить», при этом «боснийские политики убеждены, что настало время последнего противостояния с сербами». «Мы должны без колебаний принимать решения, которые важны для нашего будущего. На этот раз мы серьезны и не свернем со своего пути», – подчеркнул лидер сербов Боснии.

«Их вера в то, что иностранцы спасут страну, наивна. У Республики Сербской нет иного решения, кроме как следовать своим интересам», – сказал Додик и добавил, что назвал Высокого представителя в БиГ «подлецом, который пытается отменить решения Дейтонского соглашения».

Специальная сессия парламента Республики Сербской была созвана из-за кризиса, возникшего после решения Конституционного суда БиГ, согласно которому сельскохозяйственные земли сербского энтитета должны перейти в собственность государства Босния и Герцеговина. Додик назвал это «обманом сербского народа».

«Они пытаются сделать нас менее важными, считая, что только они знают, что для нас хорошо. В Конституционном суде все уже решено. На этот раз этот суд пошел дальше и дал себе право принимать решения и передавать в собственность БиГ то, что ему не принадлежит», – подчеркнул политик.

«Увидимся через 60 дней. Я верю, что мы будем придерживаться того же, о чем я сказал в начале», – заключил свое выступление Додик.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 18.02.20

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