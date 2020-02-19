Истребить сербов, как в Косово: глава Сербской православной церкви раскрыл планы властей Черногории

Закон о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин в Черногории призван «истребить» сербской население этого государства, как это было ранее в Косово и Метохии. Об этом заявил глава Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней, комментируя слова черногорского министра обороны Предрага Бошковича об «организации крестового похода» против его страны.

По словам Бошковича, митинги протеста «не имеют ничего общего с законом, но намерены представить Черногорию как сербское государство, чтобы аннулировать ее независимость, за которую проголосовали на референдуме 2006 года». В ответ Патриарх Сербский заявил, что «они всегда это говорят».

«Они скрывают то, что намереваются сделать – ослабить Церковь, ослабить людей и избавиться от сербов, как это сделали албанцы в Косово. Закон предназначен для истребления сербов Черногории», – подчеркнул патриарх, слова которого цитирует сербский Kurir.

Также глава СПЦ выразил надежду, что сербский народ в Черногории продолжит сражаться, выходя на крестные ходы и молебны, а Конституционный суд страны разберется и отменит закон.

Напомним, 27 декабря 2019 года черногорский парламент большинством голосов принял скандальный закон о свободе вероисповедания, согласно которому права собственности на имущество и земли черногорских епархий Сербской православной церкви переходят к государству. Весь депутатский корпус оппозиционного «Демократического фронта», выступившего против принятия закона, был выведен из здания парламента и арестован полицией. Эти события возмутили общественность, которая с тех пор не прекращает выходить на протесты, митинги, крестные ходы и молебны с требованиями отменить закон.

Белград, Катарина Лане

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