В черногорской армии назревает бунт

В черногорской армии назревает недовольство распоряжением о привлечении воинских подразделений к «поддержанию общественного порядка и мира» в случае обострения ситуации в связи с массовыми протестами против закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин». Как пишут сербские «Вечерние новости», многие военнослужащие рассматривают приказ как попытку направить армию против собственного народа.

По данным издания, беспокойство черногорских офицеров и солдат еще более усиливается слухами о возможном участии в военно-полицейских акциях Хорватии и Словении, а также возможным привлечением спецназа из самопровозглашенной республики Косово для разгона митингов.

Ранее солдатам и офицерам черногорской армии запретили участвовать в протестных крестных ходах, организованных Сербской православной церковью. Председатель профсоюза обороны и вооруженных сил страны Здравко Касалица заявил, что это решение военного руководства его не остановит.

Напомним, 27 декабря 2019 года черногорский парламент большинством голосов принял скандальный закон о свободе вероисповедания, согласно которому права собственности на имущество и земли черногорских епархий Сербской православной церкви переходят к государству. Весь депутатский корпус оппозиционного «Демократического фронта», выступившего против принятия закона, был выведен из здания парламента и арестован полицией. Эти события возмутили общественность, которая с тех пор не прекращает выходить на протесты, митинги, крестные ходы и молебны с требованиями отменить закон. Президент Черногории Мило Джуканович оценил массовый протест как возможную попытку захвата власти.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 21.02.20

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