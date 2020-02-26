В Северной Македонии оппозиция устроила массовый митинг в ответ на акцию партии власти

В Северной Македонии в борьбе за голоса граждан на предстоящих в апреле парламентских выборах оппозиция организовала массовый протест в Скопье. Более тысячи человек вечером 25 февраля прошли колонной под лозунгом «Гражданский протест против неправды – Заев виновен» по берегу реки Вардар от здания прокуратуры до Верховного суда.

Как пишет «Балканист.ру», протест был организован крупнейшей оппозиционной силой страны – Демократической партией за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Участники акции шли с плакатами «Нет – Северной Македонии, хотим просто Македонию». Оппозиция обвиняет бывшего премьер-министра страны Зорана Заева, что ради вхождения страны в ЕС он в 2018 году подписал с Грецией Преспанское соглашение, которое предусматривало переименование Республики Македония в Республику Северная Македония.

Кроме того, участники акции протеста обвинили Заева в связях с криминальными кругами, в злоупотреблении властью, в сговоре с местными прокурорами и судьями. Лидер оппозиции Христиан Мицкоски заявил, что премьер-министр является одновременно также судьей и прокурором. «Он – правдоубийца!» – подчеркнул политик.

Издание отмечает, что митинг оппозиции стал ответом на акцию партии Заева, которая обвиняла оппонентов в том, что те убили и поработили правосудие.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 12 апреля. В начале января кабмин страны ушел в отставку.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 26.02.20

Президент Черногории «выписал ордер на арест Иисуса Христа». / Странный цвет: новая форма футбольной сборной Сербии спровоцировала скандал. / Путин признан самым популярным политиком в Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»