Православные иерархи выступили с обращением к властям Черногории

Предстоятели ряда поместных православных Церквей выступили в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), против которой началась активная политическая кампания в Черногории, и призвали черногорские власти уважать и соблюдать фундаментальные права собственности.

Беспокойство начавшимися опасными процессами на канонической территории Сербского патриархата в Черногории и Северной Македонии выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем выступлении глава РПЦ особое внимание обратил на попытки оспаривать канонические границы автокефальных церквей, а также пересматривать и отменять единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти границы, передает «Балканист.ру».

Напомним, согласно принятому в Черногории закону «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», церкви, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1920 года, могут стать государственной собственностью. Основание для этого нашли в законах и актах, действовавших во времена Княжества и Королевства Черногории, по которым государство было обязано материально поддерживать эти объекты.

Относительно ситуации в Северной Македонии участники встречи сошлись во мнении, что данный вопрос должен решаться «в рамках диалога внутри Сербской Церкви и при общеправославной поддержке». Напомним, что в январе этого года экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев и глава технического правительства страны Оливер Спасовски подали Вселенскому патриарху Варфоломею апелляцию на пересмотр статуса раскольнической Македонской православной церкви (МПЦ), которую Константинопольский патриарх принял к рассмотрению.

Иерархи православных церквей постановили, что вопросы всеправославного значения должны решаться «в духе всеправославного диалога и единства и на основе всеправославного консенсуса».

Во встрече в Аммане приняли участие делегации Иерусалимской православной церкви во главе с патриархом Феофилом III, Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом, Сербской православной церкви во главе с патриархом Иринеем, Румынской православной церкви во главе с митрополитом Нифоном, Польской православной церкви во главе с архиепископом Авелем и Православной церкви Чешских земель и Словакии во главе с митрополитом Ростиславом.

Амман, Светлана Антонова

Амман. Другие новости 28.02.20

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