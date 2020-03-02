«Стационар для беженцев»: Балканы захлестнет поток мигрантов

Балканский регион рискует оказаться в центре миграционного кризиса после решения Турции открыть границы для ближневосточных беженцев. Об этом заявила президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

«К сожалению, соглашение, которое было у ЕС с Турцией, по разным причинам не работает. Мы можем сожалеть об этом, однако проблема заключается в том, что Балканский регион может превратиться в стационар для мигрантов. Некоторые границы Европа закрыла, а другие, через которые они прошли, – нет, и это проблема. Мы видели реакцию Греции, и будет еще много проблем», – сказала Цвиянович, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Президент Республики Сербской считает, что в Боснии и Герцеговине до сих пор нет понимания реальной опасности кризиса в связи с притоком мигрантов, как и того, какими последствиями он грозит экономике страны и безопасности ее граждан. По ее словам, Евросоюз находится в лучшей ситуации, потому что «герметично закрыл» границы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 февраля, что Анкара открыла границы в Европу для сирийских беженцев, после чего на турецко-греческой границе собрались сотни мигрантов.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 02.03.20

Президент Черногории обвинил Россию и Сербию в попытке госпереворота. / Впервые в истории: президент Сербии выступил перед американскими евреями. / Президент Сербии назвал частичную отмену пошлин очередной уловкой Приштины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»