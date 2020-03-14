В Черногории коронавирус остановил православные протесты

Митрополия Черногорско-Приморская и остальные епархии Сербской Православной Церкви в Черногории приняли решение временно отказаться от крестных ходов и молебнов за отмену закона о свободе вероисповедания. Поводом для этого стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Митрополия Черногорско-Приморская поддержит рекомендации властей в связи с эпидемиологических кризисом и призывает православных верующих, выходивших на крестные ходы и молебны, на время воздержаться от массовых собраний и шествий, которые обычно проходят по четвергам и воскресеньям», – говорится в заявлении митрополии, которое цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем, изменены правила поведения в церкви. Епископ Захумско-Герцеговачский Димитрие рекомендовал верующим не целовать руки священников и иконы во время богослужений, а пожилым и болеющим людям вообще воздержаться от посещения храмов. При этом священников с симптомами простуды или гриппа отстранят от поведения служб. «То, что нас мотивирует на меры предосторожности, вызвано не страхом за собственную жизнь, а ответственностью и любовью к нашим ближним», – сказал епископ.

Духовенство Черногории будет молиться о здравии всех немощных. «История помнит многочисленные эпидемии, которые были преодолены с Божьей помощью. Так случится и в этот раз», – подчеркнули в митрополии Черногорско-Приморской.

Напомним, закон о свободе вероисповедания был принят черногорским парламентом 27 декабря 2019 года. Согласно этому закону государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви. Документ вызвал массовые протесты верующих по всей стране. Крестные ходы, молебны и шествия с требованием отменить закон собирают рекордное количество протестующих. На данный момент в Черногории не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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