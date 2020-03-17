Черногория закрыла границу и ввела карантин

Власти Черногории заявили о закрытии государственной границы и временном прекращении международных пассажирских перевозок. Внутри страны приостановлена работа детских садов, школ, вузов, а также заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров. При этом запрещены все массовые мероприятия, собрания и шествия.

Правительство Черногории объявило, что в ближайшее время в Институте общественного здравоохранения состоится пресс-конференция, посвященная коронавирусу, без присутствия журналистов, которые смогут следить за ней в прямом эфире государственной телерадиокомпании RTCG и через онлайн-платформу смогут задавать вопросы в режиме реального времени.

В заявлении государственного управления по связям с общественностью говорится, что правительство и Институт общественного здравоохранения также будут передавать сообщения, касающиеся ситуации с коронавирусом, через социальную сеть Facebook и YouTube.

Министр здравоохранения Кенан Храпович призвал граждан не создавать очереди в аптеках и не делать запасы лекарств, а также держаться на расстоянии друг от друга.

Сообщается, что на данный момент в Черногории тестирование на коронавирус прошли 88 человек, результаты всех анализов были отрицательными. В стране официально нет ни одного зараженного опасной инфекцией.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 17.03.20

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