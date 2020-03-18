Министр Республики Сербской заболел коронавирусом

Министр по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Златан Клокич заражен коронавирусом, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.
«Мне сообщили, что тест на коронавирус показал положительный результат. Я нахожусь дома. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет: ни повышенной температуры, ни кашля», – сообщил прессе Клокич.
Как сообщается, министра обязали составить список его контактов, которые будут проверять эпидемиологи, а также находиться на связи с дежурной эпидемиологической службой.
В Республике Сербской сегодня ночью выявлено семь новых случаев заражения, число инфицированных коронавирусом увеличилось до 27.
Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»
Баня-Лука. Другие новости 18.03.20
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