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Среда, 18 марта 2020, 13:18 мск

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Министр Республики Сербской заболел коронавирусом

Министр по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Златан Клокич заражен коронавирусом, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Мне сообщили, что тест на коронавирус показал положительный результат. Я нахожусь дома. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет: ни повышенной температуры, ни кашля», – сообщил прессе Клокич.

Как сообщается, министра обязали составить список его контактов, которые будут проверять эпидемиологи, а также находиться на связи с дежурной эпидемиологической службой.

В Республике Сербской сегодня ночью выявлено семь новых случаев заражения, число инфицированных коронавирусом увеличилось до 27.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 18.03.20

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