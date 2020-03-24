В Северной Македонии от коронавируса умерли два человека

Министерство здравоохранения Северной Македонии сообщило, что в настоящее время в стране зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, двое – скончались.

По данным на 23 марта, в Северной Македонии 136 случаев заболевания. Одна пациентка уже полностью вылечилась.

Больше всего заболевших в столице страны Скопье – 81 человек, в Дибре – 40 случаев заражения, в Штипе – 7, в Куманово – 3, в Кавадаре и Охриде по два случая, ещё один случай выявлен в Гостиваре.

В Северной Македонии действуют режим чрезвычайного положения и комендантский час, за нарушение которого уже арестованы 74 человека. Им грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 23.03.20

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