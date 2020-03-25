Помог Китай: 2,5 миллиона медицинских масок завезли в аптеки Сербии

Сербский республиканский Фонд защиты здравоохранения сегодня начал отправку оптовых партий медицинских масок во все аптеки, передает «Информер».

По данным издания, первая партия – 2,5 миллиона масок – была получена из Китая, и уже распределена по аптекам. Сегодня Фонд получит еще 4,5 миллиона масок, к концу недели еще два миллиона. В результате – каждая аптека в Сербии будет обеспечена необходимым количеством средств защиты.

Ранее правительство Сербии запретило аптекам поднимать цены на медицинские маски и установило максимальную стоимость – 120 динаров (1 евро). Нарушителям угрожает штраф – от 427 до 17 000 евро.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 303 зараженных коронавирусом COVID-19. Четверо умерли. В стране объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час.



Белград, Катарина Лане

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