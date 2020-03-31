В Черногории более 200 медиков оказались в изоляции с подозрением на коронавирус

В Черногории 237 медицинских работников направлены изоляцию с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил директор блока Неотложной помощи клинического центра в Подгорице Нермин Абдич.

«Самым крупным очагом является Больница общей практики в городе Бар, где 55 работников здравоохранения были изолированы за один день», – сказал Абдич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Эпидемиолог из Института общественного здравоохранения Сенад Бегич со своей стороны отметил, что следующие две-три недели будут самыми трудными, потому что именно тогда закончится инкубационный период. «Ключевой момент в том, что зараженные должны оставаться там, где они находятся. Опасность заключается не в появлении симптомов, а в большом количестве инфицированных», – подчеркнул он. Накануне власти Черногории ввели в стране комендантский час. «Новая временная мера защиты граждан от COVID-19 – запрет выхода из жилья. С понедельника по пятницу – с 7 вечера до 5 утра и с часу дня в субботу до 5 утра в понедельник. Запрет действует для всех, кроме исключений, оговоренных в постановлении», – говорится в сообщении черногорского правительства.

По данным Института общественного здоровья Черногории, число зараженных коронавирусом в стране в понедельник достигло 91, ранее двое скончались от инфекции.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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