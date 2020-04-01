российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 апреля 2020, 18:02 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория продлила коронавирусный карантин до середины апреля

В связи с угрозой коронавируса Черногория продлила временные карантинные меры, введенные 15 марта, до 15 апреля. Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, в силе остаются запрет на въезд в страну иностранцев (за исключением уже находящихся в Черногории и тех, кто въезжает в связи с перевозкой необходимых грузов), обязательная самоизоляция прибывающих из-за рубежа, закрытие точек общепита в гостиницах (для всех, кроме зарегистрированных гостей), а также дискотек, ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, детских игровых комнат, фитнес-центров, казино, букмекерских контор.

Максимальное число покупателей, которые могут одновременно находиться в торговых точках, по-прежнему составит 50 человек – для торговых залов и 100 – для рынков.

За прошедшие сутки в Черногории зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 составляет 120 человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.04.20

Коронавирус перевел крупнейшую винодельню Сербии на производство медицинского спирта. / Лидер Демократической партии Сербии нарушил режим самоизоляции. / Провокаторы пытаются запугать жителей Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Коронавирус перевел крупнейшую винодельню Сербии на производство медицинского спирта

Приштина временно отменила пошлины на сербские товары

«Президенту» самопровозглашенного Косова грозит 5 лет тюрьмы

Президент Сербии «выбил» из Евросоюза деньги на борьбу с коронавирусом

В Черногории более 200 медиков оказались в изоляции с подозрением на коронавирус

Белградские дворцы спорта и концертные залы переоборудуют в госпитали

В Черногории арестован сербский священник

100 евро каждому: президент Сербии анонсировал новые меры поддержки населения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая,