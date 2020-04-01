Черногория продлила коронавирусный карантин до середины апреля

В связи с угрозой коронавируса Черногория продлила временные карантинные меры, введенные 15 марта, до 15 апреля. Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, в силе остаются запрет на въезд в страну иностранцев (за исключением уже находящихся в Черногории и тех, кто въезжает в связи с перевозкой необходимых грузов), обязательная самоизоляция прибывающих из-за рубежа, закрытие точек общепита в гостиницах (для всех, кроме зарегистрированных гостей), а также дискотек, ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, детских игровых комнат, фитнес-центров, казино, букмекерских контор.

Максимальное число покупателей, которые могут одновременно находиться в торговых точках, по-прежнему составит 50 человек – для торговых залов и 100 – для рынков.

За прошедшие сутки в Черногории зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 составляет 120 человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.04.20

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