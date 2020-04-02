В Хорватии скупили годовую норму парацетамола

В Хорватии в связи с угрозой распространения коронавируса рекордно выросли продажи медикаментов: за последние полтора месяца жители страны купили столько же парацетамола, сколько за весь прошлый год, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что ибупрофена за тот же период в Хорватии приобрели столько же, сколько за половину прошлого года.

Председатель Национальной медицинской палаты Хорватии Ана Солдо уверяет, что с начала эпидемии дефицита лекарств в стране нет, но жители все равно продолжают опустошать аптеки. «Помимо прочего, вырос и уровень потребления седативных и антидепрессивных препаратов – с 6 до 8%», – уточнила она.

Согласно последним данным, в Хорватии зарегистрировано 867 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек скончались.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 02.04.20

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