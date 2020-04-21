Евросоюз недоволен самостоятельностью Сербии

Официальные представители Европейского союза высказали крайнее недовольство политикой, которую проводит президент Сербии в условиях угрозы коронавируса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель даже раскритиковал отсутствие в Белграде билбордов с благодарностями Евросоюзу, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Боррель обратил внимание, что в Сербии считают китайскую помощь важнее европейской, о чем свидетельствуют билборды в Белграде со словами «Спасибо!», адресованные лидеру КНР. «А ведь мы (ЕС) обеспечивали помощью Западные Балканы и до и во время кризиса», – сказал он.

Вместе с тем докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик отозвал свой отчёт о достижениях Сербии на пути евроинтеграции, объяснив это тем, что «появились новые факты, которые могут значительно замедлить процесс присоединения Сербии к Евросоюзу». «Евросоюз хотел бы от Сербии большего стремления соответствовать внешнеполитическим приоритетам ЕС», – заявил он.

Вместе с тем, ранее группа депутатов европейского парламента в письме еврокомиссару по политике добрососедства и вопросам расширения Оливеру Вархели раскритиковала меры борьбы с распространением коронавируса в Сербии. «Режим ЧС в Сербии был введён не для борьбы с вирусом COVID-19, а для ограничения свободы передвижения граждан и получения контроля над СМИ», – говорится в письме о «недемократических» действиях Сербии, хотя те же меры были введены и в некоторых странах Евросоюза.

Комментируя эти выпады со стороны представителей ЕС, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что «все серьёзные государства, включая и страны Европы, ограничили свободу передвижения граждан, так как это одно из главных условий для остановки распространения вируса». «Поэтому мы не станем слушать эти лекции о демократии. Тем более лицемерно винить Сербию в том, что она приняла помощь Китая и России и предала какую-то европейскую концепцию, которая развалилась в первый же день, когда начались массовые смерти в Италии», – констатировал Дачич.

Министр обороны Сербии Александр Вулин со своей стороны указал, что самостоятельная политика Сербии и ее лидера оказалась «умнее и эффективнее, чем политика тех стран, которым приказывали, что и где покупать». «Своих друзей мы выбираем сами, а о неприятелях беспокоиться не стоит. В этом ужасе эпидемии стало ясно, кто нам друг, как себя ведут товарищи в беде, и как нам было важно вовремя получить помощь от Китая, России, Турции», – подчеркнул Вулин.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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