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Суббота, 9 мая 2020, 16:17 мск

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В Черногории государственный телеканал выдал в эфир музыку почитателя хорватских фашистов

Сегодня утром государственный телерадиоканал Черногории выпустил в эфир песню хорватского исполнителя Марко Перковича Томпсона, центральная тема творчества которого – возвеличивание хорватских фашистов – усташей и призывы к сербофобии, передает «Балканист.ру».

Песня, которая открыла утреннюю программу телеканала RTCG в День Победы над фашизмом, вызвала бурное возмущение зрителей, которые обрушились с критикой на редакцию канала в социальных сетях.

Одиозный певец Марко Перкович Томпсон регулярно использует на своих концертах атрибутику фашистского марионеточного Независимого государства Хорватия времен Второй мировой войны и начинает свои выступления с усташского приветствия «За дом готов», которое ассоциируется в сознании современного поколения с проявлением хорватского фашизма. Томпсон также прославился концертом недалеко от того места, где в июле 1941 года усташи устроили сожжение более тысячи мирных сербов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 09.05.20

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