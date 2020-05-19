В Германии обратили внимание на «церковный» конфликт в Черногории

Межпарламентская комиссия Бундестага по правам человека (IPMK) призвала немецкий парламент обратить пристальное внимание на ситуацию с правами человека в Черногории и расследовать инцидент с задержанием епископа Будимлянско-Никшичского Ионникия и священнослужителей Сербской православной церкви после праздничной литургии.

В заявлении Комиссии, которое цитирует «Балканист.ру», подчеркивается, что конфликт между политическими и религиозными деятелями в Черногории не находит должной реакции на международном уровне и по большому счету просто замалчивается. В IPMK напомнили о многомесячных протестах, вызванных принятым в декабре 2019 года законом о свободе вероисповедания, который угрожает имуществу и святыням Сербской православной церкви. «Имущество СПЦ может быть передано черногорской православной церкви, которая официально не признана ни одной из канонических церквей», – отмечается в заявлении, направленном парламентариям Бундестага.

При этом Комиссия по правам человека особо отметила «жестокие действия полиции, а именно уже неоднократное применение силы против представителей Сербской православной церкви, а также адекватность принятых полицией мер при задержании священников».

Немецкие правозащитники также указали, что светское государство должно быть нейтральным во всех религиозных вопросах и не должно принимать дискредитирующие решения. «Здесь главенствующую роль имеет принцип разделения политики и религии», – подчеркнули в IPMK.

Напомним, 12 мая полиция Черногории арестовала епископа Иоанникия и священников Будимлянско-Никшичской епархии за проведение церковной службы в День памяти Святого Василия Острожского. Духовенство обвинили в организации массового собрания в период действия мер по борьбе с распространением коронавируса. Широкие протесты с требованиями отпустить священников прошли в Подгорице, Никшиче, Будве, Биело-Поле, Беране и Плевле. Для разгона демонстрантов полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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