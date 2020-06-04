Коронавирус не отступает: в Северной Македонии снова ввели комендантский час

Сегодня Северная Македония снова вводит комендантский час, который продлится с 21:00 четверга до 5:00 понедельника. Эта мера будет действовать в столице страны Скопье и ещё семи городах, где зафиксирован резкий рост заболевших вирусом COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, вспышка заболевания связана с массовыми собраниями людей на праздновании окончания месяца Рамадан.

На территории остальной страны комендантский час будет ежедневный – с 16:00 до 5:00. В минувшую субботу президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил о продлении режима чрезвычайного положения ещё на 15 дней.

Согласно последним данным, в Северной Македонии зафиксировано 2 492 случая коронавируса, 145 человек скончалось.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 03.06.20

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