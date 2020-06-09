В столице Черногории поддержали американские протесты и цыган

В Подгорице прошла акция «Я не могу дышать» в поддержку протестов против расизма в США. Мероприятие, в котором приняли участие около ста граждан, было организовано неформальной группой женщин-активисток, которые выступают за глобальную социальную справедливость, равенство и уважение прав человека.

«Мы на Балканах ничему не научились из нашей недавней истории. Нет сомнений в том, что среди наших местных балканских фашистов затаились и расисты. Вот почему Флойд наш. Мы с Балкан знаем цену его жизни», – говорится в заявлении организаторов.

Участники акции прошли по центру Подгорицы от Башни с часами до площади Независимости с плакатами, на которых были лозунги называющие расизмом пренебрежительное отношение к цыганам.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 08.06.20

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