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Вторник, 9 июня 2020, 11:01 мск

Новости Балканы

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В столице Черногории поддержали американские протесты и цыган

Фото организаторов акции «I can't breathe»

В Подгорице прошла акция «Я не могу дышать» в поддержку протестов против расизма в США. Мероприятие, в котором приняли участие около ста граждан, было организовано неформальной группой женщин-активисток, которые выступают за глобальную социальную справедливость, равенство и уважение прав человека.

«Мы на Балканах ничему не научились из нашей недавней истории. Нет сомнений в том, что среди наших местных балканских фашистов затаились и расисты. Вот почему Флойд наш. Мы с Балкан знаем цену его жизни», – говорится в заявлении организаторов.

Участники акции прошли по центру Подгорицы от Башни с часами до площади Независимости с плакатами, на которых были лозунги называющие расизмом пренебрежительное отношение к цыганам.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 08.06.20

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