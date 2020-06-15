В Черногории после акций протеста полиция задерживает священников Сербской православной церкви

В Черногории возобновились протесты против закона «О вероисповедании и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви (СПЦ). В воскресенье вечером в городах Беране, Плевле, Никшиче, Баре, Даниловграде, Биело-Поле, Плужине, Будве и Которе снова прошли протестные молебны и шествия под лозунгом «Не отдадим святыни».

Источник: svetigora.com

Самая масштабная акция состоялась в столице Черногории. Крестный ход по улицам Подгорицы, в котором приняли участие тысячи граждан, возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий с другими священниками СПЦ. После шествия протестующие собрались перед соборным Храмом Воскресения Христова, где развернули огромный сербский триколор.

Источник: svetigora.com



К собравшимся обратился митрополит Амфилохий, который рассказал, что к нему и протоиерею Мирчету Шливанчанину обратился инспектор полиции с требованием «разогнать народ». «Этот инспектор из Косово, и я сказал ему, что мы защищаем святыни здесь и в Косово. Откуда у них, некрещеных правителей, право отнимать святыни? Они признали несуществующее государство Косово и отреклись от сердца Черногории во времена короля Николы. А сейчас отец Мирчета должен сесть в тюрьму, потому что он попросил об этом собрании. Ни одно правительство в этой стране не дождётся, что мы разгоним людей. Этот народ теперь свободен, спустя 70 лет, и только тот, кто против народа, может требовать, чтобы народ отказался от своей свободы. Если эта власть откажется от своих безумных решений, тогда мы будем за них, а если нет, то это будет преступлением, как тогда, когда они признали Косово», – сказал митрополит Амфилохий.

Также священнослужитель сказал, что он лично несет ответственность за всё, что происходит на крестных ходах и молебнах. В ответ на эти слова собравшиеся перед храмом начали скандировать: «Мы все, мы все!»

Источник: svetigora.com



После завершения акции протеста к храму Воскресения Христова приехал отряд полиции, который попытался задержать протоиерея Шливанчанина, но собравшиеся не позволили этого сделать. Священник сам в 11 часов вечера отправился в столичный Центр безопасности, где дал показания.

Вечером задержания священнослужителей после молебнов и протестных шествий произошли также в других городах Черногории. В Даниловграде полицией задержан отец Желько Чалич, в Будве – отец Борис Радович, в Плевле повестки в следственные органы получили протоиерей Саша Янич и профессор Боян Струняш.

Напомним, что власти Черногории 2 июня заявили о завершении эпидемии коронавируса в стране. Вчера, в день объявленных заранее черногорскими епархиями СПЦ протестных акций, Институт общественного здравоохранения объявил, что впервые с 6 мая в Черногории выявлен случай заражения COVID-19. На акции протеста в городе Баре эту информацию прокомментировал ректор Цетинской духовной семинарии Гойко Перович. «Мы здесь все заражены Божьей любовью и храбростью, у нас здесь coronafree зона», – сказал он.

Подгорица, Катарина Лане

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