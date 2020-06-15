Страна ненависти: сербам в Хорватии вновь начали угрожать

В столице Хорватии на стене здания напротив детского сада появилось граффити с надписью «Сербское генеалогическое древо», на котором изображены повешенные люди, а также обозначена эмблема «СС».

Как пишет «Балканист.ру», скандальное граффити появилось на улице Чавоглавской, которая названа в честь родного села скандального хорватского певца Марко Перковича Томпсона, возвеличивающего фашизм в своих песнях и организовавшего в своём селе во время гражданской войны в Хорватии 90-х годов батальон для борьбы с сербами.

Комментируя это ЧП, председатель парламентского Комитета по вопросам национальных меньшинств и представитель сербов в Хорватии Миодраг Линта обратил внимание, что в последнее время вновь участились открытые угрозы сербскому населению. По его словам, «Хорватия – это страна, ненавидящая сербов». «Чудовищные послания нисколько не удивительны, подобные мы встречаем в сотнях хорватских городов», – сказал Линта.

По его словам, такие проявления ненависти проистекают из политики фальсификации истории и реабилитации нацистского Независимого Государства Хорватия времен Второй мировой войны.

В этой связи Линта призвал Евросоюз обратить внимание на антисербскую кампанию, которая годами ведется в стране. «Евросоюз должен потребовать от Хорватии начать расследования преступлений против сербского народа, чтобы Хорватия взглянула в глаза своему преступному прошлому», – подчеркнул он.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович осудил появление подобных примеров нацистской ненависти. Он заявил, что заинтересован в диалоге с партиями, представляющими сербское меньшинство в Хорватии. «Полиция должна сделать все возможное, чтобы найти тех, кто это делает, и наказать по всей строгости закона. Подобное недопустимо», – цитирует главу правительства Хорватии РТС.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 15.06.20

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