С применением силы и слезоточивого газа: черногорская полиция взяла штурмом мэрию Будвы

Сегодня утром в Черногории полиция с применением слезоточивого газа провела штурм мэрии Будвы. По итогам спецоперации были задержаны мэр Марко Царевич, председатель городского собрания Крсто Радович и еще несколько сотрудников администрации города, которые пытались забаррикадироваться в здании мэрии.

Как пишет «Балканист.ру», причиной скандального инцидента стал переворот в руководстве города. Накануне прошло альтернативное заседание городского собрания, организованное депутатами правящей Демократической партии социалистов (ДПС) без приглашения Радовича и других представителей из оппозиционной коалиции «Демократический фронт». В итоге было избрано новое руководство города.

Сегодня утром избранные председателем собрания и мэром Снежана Куч и Владимир Булатович приехали занять кабинеты в здании администрации города в сопровождении нескольких десятков полицейских. Отстраненное руководство города, считающие незаконным решение альтернативного заседания, отказались пускать их в мэрию.

В результате здание штурмовало специальное контртеррористическое подразделение черногорской полиции. Были разбиты стекла, применены химические средства, а представители «отстраненного» руководства города были задержаны с применением силы.

Стоит отметить, что ранее Марко Царевич выдвинул обвинения против члена правления ДПС Снежаны Куч и лидера Черногорской партии Владимира Булатовича за «злоупотребление служебным положением, создание преступной организации для насильственного захвата власти и вторжения в служебные помещения».

Издание обращает внимание, что власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата.

В конце декабря прошлого года, когда правящее большинство в черногорском парламенте принимало скандальный закон о свободе вероисповедания, согласно которому имущество черногорских епархий Сербской православной церкви может отойти государству, тысячи жителей Будвы во главе с мэром Царевичем вышли на улицы города в знак протеста. Позднее этот стихийный митинг перерос в серию масштабных крестных ходов.

Будва, служба информации РИА «Новый День»

Будва. Другие новости 17.06.20

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