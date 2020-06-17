Черногория: после штурма мэрии Будвы арестованное руководство города госпитализировано

В результате утреннего полицейского штурма здания мэрии Будвы арестованные руководители города получили ранения. Мэр Марко Царевич, председатель городского собрания Крсто Радович и еще несколько сотрудников администрации госпитализированы.

Во время столкновения полиция избила и сбросила со ступеней советника председателя муниципалитета Джордже Вуйовича. Он был доставлен в больницу с серьёзными повреждениями позвоночника, передает сербский портал «Вечерние Новости».

Издание отмечает, что во время и после штурма у полицейского участка протестовали местные жители, отказываясь разойтись, несмотря на предупреждение применить слезоточивый газ. Граждане требуют освободить задержанных. Тем временем сообщается о 23 арестованных.

В соцсетях методы задержания черногорской полиции сравнили с кадрами из хроники американских событий, когда во время удушающего приёма был убит темнокожий преступник. «Serbian lives matter» пишут пользователи соцсетей, призывая мировую общественность обратить внимание на нарушение гражданских прав в Черногории.

Напомним, причиной скандального инцидента стал переворот в руководстве города. Накануне прошло альтернативное заседание городского собрания, организованное депутатами правящей Демократической партии социалистов (ДПС) без приглашения Радовича и других представителей из оппозиционной коалиции «Демократический фронт». В итоге было избрано новое руководство города.

Утром избранные председателем собрания и мэром Снежана Куч и Владимир Булатович приехали занять кабинеты в здании администрации города в сопровождении нескольких десятков полицейских. Отстраненное руководство города, считающее незаконным решение альтернативного заседания, отказалось пускать их в мэрию.

В результате здание штурмовало специальное контртеррористическое подразделение черногорской полиции. Были разбиты стекла, применены химические средства, а представители «отстраненного» руководства города были задержаны с применением силы.

Беспорядки в Будве продолжаются.

Будва, Катарина Лане

Будва. Другие новости 17.06.20

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