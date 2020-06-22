Черногория снова вышла на православный протест

Накануне в нескольких городах Черногории прошли многотысячные акции протеста противников закона о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин, согласно которому государство может конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Акциям не помешал запрет собраний более 200 человек из-за опасности распространения коронавируса, передает «Балканист.ру».

Протестные крестные ходы и молебны состоялись в Будве, Баре, Даниловграде, Никшиче, Биелом Поле, Мойковце, Жабляке, Андриевице, Беране, Плужине и Херцег-Нови. Самый массовый протест был организован в столице Черногории, где перед соборным храмом Воскресения Христова собралось несколько тысяч человек. Накануне митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал собирающихся на протесты граждан придерживаться мер безопасности, рекомендованных Институтом общественного здравоохранения Черногории. Примечательно, что в Никшиче акцию протеста поддержали 60 врачей, которые заявили, что они «вышли вместе с народом, чтобы преодолеть эту беду».

После крестных ходов и молебнов полиция задержала семерых священников. Митрополия Черногорско-Приморская, в свою очередь, обвинила полицейское управление и его директора Веселина Вельовича в необеспечении безопасности граждан на массовых шествиях. В заявлении митрополии также говорится, что несмотря на отказ полиции Черногории охранять шествия, на протестных акциях замечено значительное количество правоохранителей в гражданской одежде. Что касается угрозы распространения коронавируса, то в Черногорско-Приморской митрополии СПЦ сообщили, что обо всех собраниях граждан власти были заранее уведомлены, и запрета на проведение не поступало.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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