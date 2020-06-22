В Черногории оппозиция штурмом вернула себе здание администрации города Будвы

В Черногории продолжается борьба между представителями власти и оппозиции за должности мэра и председателя городского совета Будвы. Сегодня утром депутаты оппозиционных Демократического фронта (ДФ) и Демократической Черногории (ДЧ) прорвались через оцепление частной охраны, заняли здание мэрии и заявили, что не уйдут до разрешения политического кризиса в городе.

Прорыв оппозиции в мэрию Будвы

Ранее на альтернативном заседании горсовета Будвы, проведенном без присутствия оппозиции, большинством голосов депутатов от правящей Демократической партии социалистов (ДПС) с этих должностей были сняты Марко Царевич и Крсто Радович, которые являются членами оппозиционных ДФ и ДЧ. На их места выбрали провластных Владимира Булатовича и Снежану Куч, которые сегодня утром пришли занять свои кресла, хотя в пятницу была достигнута принципиальная договоренность о том, что никто из «уволенных» и нового руководства не выйдет на работу, пока продолжается диалог о преодолении политического кризиса.

Узнав, что представители партии власти не выполнили условия соглашений, оппозиционные чиновники ворвались в здание муниципалитета. После стычки с охранниками, они заняли мэрию и Царевич вошел в свой кабинет главы города. Лидер Демократической Черногории (ДЧ) Алекса Бечич, который тоже участвовал в штурме администрации города, обратилась к собравшимся сторонникам из окна и заявил, что здание под контролем оппозиции.

Оппозиционные власти города Будвы считают, что сняты со своих должностей незаконно. Они заявили, что для разрешения кризиса в Будве необходимо вмешательство представителей Европейского Союза в Черногории.

Будва, Катарина Лане

Будва. Другие новости 22.06.20

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