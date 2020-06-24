Спецтрибунал в Гааге обвинил президента Косово в сотне военных преступлений

Президента Косово обвинили в сотне преступлений. Специальный трибунал в Гааге, расследующий преступления против этнических сербов во время войны в Косово, предъявил 24 июня 2020 года Хашиму Тачи обвинения в убийстве, пытках, преследовании и других преступлениях против человечности. Кроме него, по делу также проходят еще девять человек. Считается, что они были боевиками.

Представления были совершены в 1998-1999 годах.

В решении прокурора говорится, что президент Хашим Тачи и другие подозреваемые «несут уголовную ответственность за почти 100 убийств» политических оппонентов из числа сербов, албанцев и т.д. Группе также предъявлены обвинения в пытках, преследовании и похищениях людей. Бывший спикер парламента и лидер оппозиционной Демократической партии Косово Кадри Весели также обвиняется Гаагской судебной системой в совершении военных преступлений во время войны в Косово.

До предъявления обвинения Тачи планировал вылететь в столицу США, чтобы встретиться с сербскими лидерами в Белом доме для заключения мирного соглашения между Сербией и Косово. Напомним, что Сербия не признает провозглашение независимости Косово, которое случилось в 2008 году.

Белград, Елена Васильева

Белград. Другие новости 23.06.20

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