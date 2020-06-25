Черногорская полиция атаковала слезоточивым газом детскую спортивную тренировку

Во время воскресного народного протеста в Будве полиция применила силу для разгона граждан, которые собрались возле полицейского участка в знак протеста захвата представителями власти должностей мэра и председателя городского совета Будвы.

Напомним, на альтернативном заседании горсовета Будвы, проведенном без присутствия оппозиции, большинством голосов депутатов от правящей Демократической партии социалистов (ДПС) с этих должностей были сняты Марко Царевич и Крсто Радович. На их места были назначены провластные Владимир Булатович и Снежана Куч, что вызвало общественное возмущение.

После того, как в воскресенье вечером граждане блокировали несколько улиц, полиция начала применять силу. Были избиты и арестованы 17 оппозиционеров. Кроме того, во время столкновения полиция атаковала слезоточивым газом городской спортивный центр, где в это время шла детская тренировка по баскетболу. «Дети бросили тренировку, плачут от слезоточивого газа Мило Джукановича, посмотрите, что творится, люди!» – отмечали очевидцы.

Премьер-министр Черногории Душан Маркович отрицает применение слезоточивого газа в спортивном центре и угрожает расправиться с протестующими «за 15 минут». «Вы полагаете, что мы позволим людям с улицы терроризировать представителей народа и оккупировать государственные органы? Мы терпеливы и вызываем к голосу разума, в противном случае мы решим проблему за 15 минут», – заявил он.

Один из лидеров Демократического фронта Славен Радулович в ответ заявил, что Черногория проваливается в тотальную диктатуру. «То, что происходит в Будве, не похоже на страну, которая разделяет европейские ценности, это похоже на латиноамериканскую диктатуру 1970 года», – подчеркнул политик.

Будва, Катарина Лане

Будва. Другие новости 25.06.20

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