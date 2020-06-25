Премьер-министру Болгарии выписали штраф за отсутствие защитной маски

Министерство здравоохранения Болгарии обязало премьер-министра Бойко Борисова заплатить штраф 150 евро из-за несоблюдения эпидемиологических требований во время визита в монастырь Рила.

Как пишет «Балканист.ру», жителей Болгарии снова обязали носить защитные маски в закрытых помещениях после роста инфицированных коронавирусом в стране. «Помимо Борисова, будут оштрафованы все журналисты, фотографы и операторы, освещавшие поездку главы правительства в монастырь, которые тоже пренебрегли мерами предосторожности», – говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Министерство не уточняет, будут ли применены и меры в отношении священников монастыря, так как и они были без масок.

Согласно последним данным, в Болгарии 23 июня было выявлено 130 новых случаев заражения COVID-19.

София, служба информации РИА «Новый День»

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