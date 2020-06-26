Северная Македония вышла из карантина

Сегодня Северная Македония открывает все пограничные переходы для иностранных граждан, которые теперь смогут въезжать на территорию страны без теста на вирус COVID-19 и без необходимости проводить 14 дней на карантине, передает «Балканист.ру».

Правительство Северной Македонии приняло это решение, основываясь на рекомендациях эпидемиологической комиссии, а также постановило с 1 июля возобновить работу аэропортов в городах Скопье и Охрид. Министр здравоохранения страны Венко Филипче считает, что открытие границ не повлечёт за собой вспышку заболевания вирусом COVID-19.

Премьер-министр Северной Македонии Оливер Спасовски со своей стороны подчеркнул, что открытие границ не имеет политической подоплеки (15 июля в стране состоятся парламентские выборы), а основано исключительно на оценке эпидемиологической обстановки. По его словам, «граждане должны научиться жить с вирусом и далее придерживаясь мер личной безопасности: носить защитные маски, соблюдать дистанцию и чаще использовать дезинфицирующие средства».

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 26.06.20

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне сорваны. / Вашингтон устраняет свидетелей своего варварства: Белград получил преимущество в решении косовской проблемы. / Госдеп США поддержал обвинения против лидеров косовских сепаратистов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»