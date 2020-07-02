Члены британского парламента обрушились с критикой на режим Мило Джукановича: давление на православных верующих недопустимо

Члены британского парламента Тим Фаррон и Стив Бейкер обрушились с жесткой критикой на режим черногорского президента Мило Джукановича, который развернул в сердце Европы средневековую борьбу против православных христиан. Об этом говорится в статье политиков в американскому журнале Newsweek.

«Мы можем сидеть по разные стороны Британской палаты общин, тем не менее нас объединяет наша христианская вера и наша убежденность в том, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Свобода вероисповедания – хрупкая вещь. Эту свободу нужно защищать, и защищать повсюду. Мы оба знаем из личного опыта, какому давлению подвергается наша вера, принуждаемая мириться с политикой, – и это даже в Британии, где взгляды на религию и веру считаются просвещенными», – говорится в статье, которую цитирует «Балканист.ру».

Британские парламентарии обращают внимание, что борьба с идёт сегодня практически в самом центре Европы, и призывают мировое сообщество поддержать права православных христиан, отстаивающих свою веру. «Христиан Черногории избивают и заключают в тюрьму за то, что они пытаются защитить свою веру и свою свободу вероисповедания.

Политики также напомнили, что волнения в Черногории начались в декабре прошлого года после принятия закона о свободе вероисповедания. Это было сделано правящим большинством в отсутствие оппозиции, чьи голоса могли бы быть решающими, если бы власти не арестовали оппозиционных депутатов во время голосования.

«Это решение противоречит современным демократическим парламентским нормам, верховенству закона, имущественным правам и праву исповедовать свою веру перед Богом без участия государства и политиков в качестве посредников. Когда около 80% черногорцев являются прихожанами Сербской православной церкви – 800-летнего балканского ответвления православного христианства – этот закон становится дискриминационным для христиан», – заявили Фаррон и Бейкер.

По словам британских политиков, результатом более чем 30-летней диктатуры режима президента Джукановича стало признание черногорского лидера в 2015 году «Человеком года в сфере организованной преступности и коррупции». «В стране царит коррупция, статус Черногории понижен с демократического государства до гибридного авторитарного режима, в стране душат оппозицию и ввели жёсткую цензуру СМИ», – пишут парламентарии.

«Недавние события, связанные с продолжающимися арестами христиан, в том числе митрополита – главы [Сербской православной] церкви в Черногории, священников и врачей, которые сплотились в их поддержку, разрушением церковных зданий и нападениями полиции на оппозиционных политиков, дают понять, что власти не намерены останавливаться. Но любой выбор имеет последствия. Мы не должны оставаться в стороне и позволять политической жадности замахиваться на свободу вероисповедания. Должна наступить расплата», – заявили авторы статьи.

Британские парламентарии считают, что Европе и НАТО необходимо подключать административные ресурсы для борьбы с всевластием Джукановича. «У нас нет оправдания для того, чтобы молчать, закрывать глаза и ничего не предпринимать, пока в Европе совершаются нападения на верующих», – заключили авторы статьи.

Поводом для этой публикации стали многотысячные религиозные протесты православного населения Черногории против принятия закона о свободе вероисповедания, который легитимизирует конфискацию церковного имущества. В ответ на народные волнения режим Джукановича отдал приказ о запрете и разгоне массовых собраний. Призыв Фаррона и Бейкера поддержал также бывший шеф британской дипломатии Джереми Хант.

Примечательно, что действия черногорских властей часто подвергаются критике, в том числе, со стороны посла Великобритании в Подгорице Элисон Кэмп.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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