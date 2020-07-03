Косовары хотят заполучить часть крупнейшего порта в Адриатическом море

Сегодня в Тиране пройдут переговоры «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Авдуллаха Хоти с албанским коллегой Эди Рамой. Одной из тем визита станет раздел албанского морского порта в городе Дуррес.

Изначально планировалось, что этот порт будет общим для Косово и Албании, однако Хоти намерен просить албанскую сторону отдать часть порта в Дурресе в полное пользование Косово.

«У меня есть новые идеи, и я намерен предложить албанскому премьер-министру новый формат переговоров по этому вопросу. Я попрошу их отдать нам часть порта Дуррес, чтобы она стала исключительно косовским портом, чтобы прибывшие туда товары проходили косовскую таможню и транзитом прибывали в Косово», – заявил Хоти.

Напомним, порт Дуррес считается крупнейшим пассажирским портом в Албании и одним из крупнейших пассажирских портов в Адриатическом море. Его годовой пассажиропоток составляет около 1,5 млн. человек.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 02.07.20

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