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Вторник, 14 июля 2020, 13:55 мск

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Премьер-министр федерации Боснии и Герцеговины заболел коронавирусом

Фото: Vlada Federacije BiH

Глава правительства федерации Боснии и Герцеговины (БиГ) Фадил Новалич заразился коронавирусом после Марша мира по поводу 25-й годовщины трагедии в Сребренице. Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, после мероприятия у премьера поднялась температура, появились боли в мышцах и животе. Тест на COVID-19 показал, что Новалич инфицирован.

Как отмечает издание, это не первый случай заражения коронавирусом в государственных учреждениях БиГ. Недавно инфекция был подтверждена у сотрудника министерства иностранных дел, а также у служащего федерального министерства по делам ветеранов.

В Боснии и Герцеговине, как и в других государствах балканского региона, с начала июня после отмены многих ограничений было зафиксировано значительное увеличение числа заразившихся коронавирусом. За последние три дня в стране выявлено 579 случаев заражения, 10 инфицированных умерло.

Напомним, что премьер-министр Фадил Новалич и директор Федерального управления гражданской защиты Фахрудин Солак подозреваются в незаконном приобретении ста медицинских аппаратов из Китая. Аппараты ИВЛ, которые стоят более пяти миллионов евро, закупала связанная с чиновниками сельскохозяйственная компания «Серебряная Малина» (Srebrena Malina). Как утверждает прокуратура, у ее владельца Фикрета Ходжича не было лицензии на импорт медицинского оборудования. Председатель правительства БиГ обвиняется в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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