«Это несусветные глупости»: эксперт оценила американскую резолюцию по Сребренице

Проект антисербской резолюции о геноциде в Сребренице, который подготовила член Конгресса США Эди Бернис Джонсон, представляет собой несусветную глупость и не имеет отношения к реальной действительности. Такое мнение высказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Комментируя заявления Бернис Джонсон об этнических чистках в Боснии и Герцеговине в 1992 году, которые якобы проводили вооруженные силы боснийских сербов при поддержке Сербии, Гуськова подчеркнула, что ситуация была фактически иной. «Знает ли госпожа Эди Бернис Джонсон, что в 1991-1992 годы сербы готовились к обороне, в то время как мусульмане готовились к войне?» – цитирует эксперта «Балканист.ру».

Гуськова обратила внимание, что парламент Социалистической Республики Боснии и Герцеговины в отсутствие сербских депутатов вынес постановление об отделении Республики от СФРЮ в нарушение Конституции. В это же время боснийские мусульмане начали пропагандировать идею «независимой Боснии», распространять националистические и экстремистские идеи в мечетях и закупать и распределять оружие. Эксперт подчеркнула, что новая «возня» в американском конгрессе связана с внутриполитическими пикировками и борьбой за власть.

Как отмечает издание, Гуськова опубликовала более 550 научных работ, посвященных генезису современного балканского кризиса, межнациональным отношениям в регионе и политическому развитию балканских стран. С апреля по октябрь 1994 года она работала научным экспертом по Балканам в штабе миротворческих сил ООН на территории бывшей Югославии в Загребе. В 2009 году была избрана сенатором Республики Сербской Боснии и Герцеговины сроком на семь лет. 4 декабря 2015 года избрана иностранным членом Академии Наук Республики Сербской.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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