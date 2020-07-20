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Понедельник, 20 июля 2020, 10:43 мск

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Албанцы вызвали вспышку коронавируса в Тоскане

В Тоскане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, 13 из которых выявлены у албанцев, прилетевших в этот регион. Власти региона требуют срочно прекратить авиасообщение с Албанией.

«Правительство обязано принять меры, министерства здравоохранения и иностранных дел должны немедленно отреагировать. Если они не могут проконтролировать состояние здоровья каждого пассажира, значит необходимо закрывать авиасообщение», – заявил губернатор Тосканы Энрико Росси.

На прошлой неделе Росси встречался с послами Албании и Бангладеша, откуда прибывают заражённые туристы, и также планирует встречу с дипломатами Эквадора.

Губернатор сообщил итальянским СМИ, что на прошлой неделе в регионе выявлено 52 новых случая COVID-19 – 27 из них у албанцев, приехавших в страну. В Тоскане существует крупная албанская диаспора, которая насчитывает как минимум 60 000 человек, уточнил России.

Ранее Италия закрыла границы для граждан Сербии, Черногории, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины, Армении, Кувейта и других в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

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