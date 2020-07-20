Политический кризис в Болгарии: готовится отставка правительства

Болгарский парламент готовит отставку главы правительства Бойко Борисова. Голосование по этому вопросу состоится в парламенте во вторник утром, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 15 июля оппозиционная Болгарская социалистическая партия в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству в связи с обвинениями в коррупции. В январе партия предпринимала такую же попытку из-за провальной политики кабмина в сфере защиты окружающей среды, но потерпела поражение.

Если парламент снова поддержит правительство, новое предложение о вотуме недоверия может быть выдвинуто не ранее, чем через шесть месяцев. В Болгарии с 9 июля продолжаются протестные митинги. Они начались в столице с многотысячной акции в поддержку президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.

В понедельник утром сторонники отставки кабинета министров заблокировали движение в центре Софии и пытались окружить парламент, который охранял кордон полицейских.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 20.07.20

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