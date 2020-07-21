«Мы живем на Марсе»: македонские хакеры обещают устроить «конец света»

Группа хакеров «AnonOpsMKD» направила обращение македонским партиям, прошедшим в парламент на выборах 15 июля, в котором заявила, что в случае назначения премьер-министром представителя албанского народа, перевернет Македонию с ног на голову.

Хакеры указали, что сайт предвыборной комиссии в ночь на 16 июля при подсчете голосов обрушили «косовские братья», и порекомендовали полиции в поисках виновников посетить «темную сторону Интернета».

Представители «AnonOpsMKD» сообщили, что за их группой стоит «гнев на разорителей Македонии». «Мы – ни русские, ни китайцы, ни венгры, мы – призраки, которых вам никогда не найти. Наш ip-адрес находится на Марсе и искать его бесполезно», – говорится в заявлении.

Вместе с тем македонские хакеры подчеркнули, что готовы перевернуть страну «с ног на голову». «Если ДУИ (Демократический союз за интеграцию, представляющий интересы албанского населения Северной Македонии, – прим.ред.) вас заставит избрать премьер-министром албанца, мы перевернём всю Македонию с ног на голову, и в течение 24 часов устроим в стране конец света. Не шутите с македонским народом. Не прощаем, не забываем. Ждите нас», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в Северной Македонии 15 июля состоялись парламентские выборы, в которых ДУИ, представившая своего кандидата на пост главы правительства, набрала 11,5% избирателей. В парламент прошло несколько партий, заступающих интересы албанского населения Северной Македонии. В общей сложности, эта политическая сила будет обладать 27 депутатскими мандатами из 123.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 21.07.20

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