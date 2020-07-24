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Пятница, 24 июля 2020, 13:00 мск

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Лидер македонских албанцев вызван в гаагский суд

Фото: sitel.com.mk

Лидер Демократического союза за интеграцию, представляющего интересы албанского населения Северной Македонии, Али Ахмети вызван в Специальный суд в Гааге на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщил сам политик в социальных сетях.

Ахмети отметил, что всегда «был сторонником объективной истины, и на слушании в суде намерен доказать искренность освободительного войны албанского народа против геноцида сербского режима Милошевича».

Во время косовской войны 1990-х Ахмети был комендантом 7 зоны Армии Освобождения Косово, которая располагалась на западе Северной Македонии. Во время македонского вооружённого конфликта в 2001 году он занимал должность полевого командира Национальной Освободительной армии, которой помогали косовские боевики, в том числе Даут Харадинай, брат экс – премьера самопровозглашенной Республики Косово Рамуша Харадиная.

Стоит отметить, что на недавних парламентских выборах партия Ахмети получила 15 депутатских мандатов в парламенте Северной Македонии и будет иметь решающий голос при выборе главы правительства.

Ахмети известен тем, что швейцарские психиатры ему поставили диагноз «шизофрения», который даёт ему основания считаться непригодным для работы. Политику запрещён въезд в США и ряд европейских стран, так как его считают угрозой национальной безопасности.

Скопье, Катарина Лане

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