В Сараево от коронавируса умер федеральный министр Боснии и Герцеговины

Сегодня утром в Боснии и Герцеговине от последствий заражения коронавирусом скончался федеральный министр по делам ветеранов и инвалидов гражданской войны Салко Букваревич.

Чиновник был госпитализирован в отделение легочных заболеваний Клинического центра Университета Сараево после положительного теста на заболевание. В понедельник его состояние ухудшилось, чему способствовало ухудшение дыхания. Накануне утром Букваревич был подключен к аппарату ИВЛ, но это не помогло спасти ему жизнь.

Букваревич родился в 1967 году в Калесии. Окончил начальную школу (1982) и техникум строительства и геодезии (1986) в Тузле. В 1996 году он защитил диплом на факультете горного дела, геологии и гражданского строительства института в Тузле, получил степень магистра в 2004 году и в 2011 году стал доктором наук. Был избран доцентом факультета.

С 2015 года Салко Букваревич занимал должность министра по делам ветеранов и инвалидов оборонительно-освободительной войны в правительстве федерации Боснии и Герцеговины.

Сараево, Катарина Лане

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