Гаагский суд заинтересовался косовским послом в Северной Македонии

Глава «диппредставительства» самопровозглашенной республики Косово в Скопье Гьерг Дедай сообщил, что с ним связались из гаагского Международного Специального суда, который расследует преступления Армии Освобождения Косово (АОК), совершенные в 1999 – 2000гг.

Дедай уточнил, что его не вызывали на слушания в суд ни в качестве подозреваемого, ни как свидетеля, а задали вопросы, подвергался ли он притеснениям и угрозам. «Со мной связались, но не более того. Я готов ответить на любые вопросы и пролить свет на преступления в Косово. Я с уверенностью заявляю, что все преступления были совершены сербами», – заявил он, добавив, что «специальный суд проводит несправедливое расследование против Армии Освобождения Косово».

Дедай также отметил, что просил Международный трибунал по бывшей Югославии расследовать предполагаемые преступления против гражданских лиц разных национальностей во время и сразу после войны 1998-1999 годов, и выяснить, кем были убиты члены его семьи. «Я готов свидетельствовать о честной борьбе АОК, потому что АОК не место в Гааге. Там должны допрашивать сербских преступников, которые убивали албанских мирных жителей и совершали изнасилования и другие преступления», – сказал он.

Специальный суд по Косово был создан в Гааге в 2016 году при содействии Евросоюза для расследования обвинений, выдвинутых в докладе Совета Европы 2011 года. В документе нынешний «президент» Косово Хашим Тачи назван лидером террористического подразделения Армии Освобождения Косова, которое занималось торговлей наркотиками, оружием и человеческими органами. В начале июля Тачи был вызван в суд для допроса в качестве обвиняемого в причастности к преступлениям против гражданских лиц албанской, сербской и других национальностей. Обвинения в соучастии в преступлениях АОК были выдвинуты также в отношении лидера Демократической партии Косово и бывшего спикера парламента Кадри Весели.

На днях в гаагский суд был вызван также лидер Демократического союза за интеграцию, представляющего интересы албанского населения Северной Македонии, Али Ахмети.

Гаага, Катарина Лане

Гаага. Другие новости 30.07.20

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