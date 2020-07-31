Черногория на пороге нищеты: число безработных резко выросло

Количество безработных в Черногории резко увеличилось по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Управления по статистике (MONSTAT), если в июне 2019 года было зафиксировано 213 488 граждан, имеющих рабочие места, то в июне-2020 года это число уменьшилось почти на 35 тысяч человек до 178 178.

В то же время в июле число официальных безработных превысило 48 тысяч, хотя месяцем ранее их почти на 6,5 тысячи меньше.

Стоит отметить, что ранее министерство туризма страны обратилось с просьбой к Координационному совету Черногории по вопросам заразных заболеваний сменить эпидемиологический статус России с «красного» на «жёлтый» и разрешить россиянам въезд в страну с отрицательным тестом на вирус COVID-19. По мнению министерства, приток российских граждан на местные курорты мог бы спасти туристический сезон от полного краха, вызванного пандемией коронавируса.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 31.07.20

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