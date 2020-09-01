Гражданам Сербии больше не надо сдавать тесты на Covid-19 при въезде в Болгарию

Болгария открыла границы для граждан Сербии: теперь им при въезде не нужно будет предъявлять результат теста на коронавирус. В «белый список» стран с улучшившейся эпидемиологической обстановкой сербский минздрав включил также Турцию, Белоруссию и Чехию.

Как пишет «Балканист.ру», нововведение вступило в силу 1 сентября. При этом в Сербии решили отменить и карантин для граждан этих стран, прибывших в республику с 20 по 31 августа.

В Сербии за сутки был выявлен лишь 41 новый случай коронавирусной инфекции. По данным эпидемиологов, число выздоровевших пациентов превысило 30 тысяч человек.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 01.09.20

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